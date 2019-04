Po filmskem ropu albanske oblasti na letališče poslale vojsko

Roparji so drzen podvig izvedli v manj kot petih minutah, po poročanju albanskih medijev pa naj bi odnesli med 2,5 in 10 milijonov evrov. Denar je bil namenjen na Dunaj. Tuje banke v Albaniji namreč gotovino pošiljajo na Dunaj, saj albanska centralna banka iz varnostnih razlogov tovrstnih depozitov ne sprejema.

Oboroženi roparji so v torek izvedli filmski rop na mednarodnem letališču v albanski prestolnici Tirani. Zamaskiranci s kombijem, na katerem je bil napis davčne inšpekcije, so vdrli na vzletno stezo letališča Matere Tereze in nato ukradli veliko količino denarja, ki so ga uslužbenci ravno nameravali naložiti na letalo avstrijskega letalskega prevoznika Austrian Airlines. V spopadu s policijo je eden od roparjev umrl, ostalim je uspelo pobegniti, kljub policijskemu pregonu, v katerem so sodelovali tudi helikopterji.

Dva dni po ropu so zdaj albanske oblasti na letališče poslale vojsko, ki bo odslej tam skrbela za varnost. Kot je sporočila albanska obrambna ministrica Olta Xhacka , ne bodo več dopuščali, da bi trpela varnost državljanov in ugled države.

Roparji so letalo napadli, ko je bilo to že pripravljeno na vzlet.

Letališče je bilo že v preteklosti tarča roparskih napadov. A pri CEL so očitke albanske vlade zavrnili. Kot so poudarili, so po podobnem ropu na letališču junija 2016 zaostrili varnostne ukrepe. Izpolnili so vse obveznosti, so dodali, hkrati pa izpostavili, da "letališče ni v lasti Kitajcev, temveč Albancev". "Stoji na albanskem ozemlju in v skladu z zakonodajo ga ščiti nacionalna policija," so navedli.

Kritike na račun varnosti na letališču so bile še posebej ostre tudi zaradi dejstva, da je bil v času ropa na obisku v Albaniji visok ameriški predstavnik Matthew Palmer.

Rop na letališču je postal tudi notranjepolitična tema. V opozicijski Demokratski stranki so ocenili, da je vlada izkazala izjemno nesposobnost. Pri tem so ji očitali, da nima težav pri zatiranju opozicijskih protestov s solzivcem in pendreki, varnosti edinega letališča v državi pa ni sposobna zagotoviti.

Roparji bi lahko imeli pomočnike na letališču

Policija je sicer po ropu aretirala štiri osumljence. Preiskovalci so medijem povedali, da so bili roparji očitno dobro obveščeni in da bi lahko imeli pomočnike na letališču. Zaslišali so tudi več zaposlenih na letališču.

Sporočili pa so še, da je bil ubiti ropar star znanec več policij v regiji. Leta 2013 je skupaj s še desetimi albanskimi zaporniki pobegnil iz zapora v Grčiji, bil pa je tudi eden glavnih osumljencev za rop transportnega vozila na cesti na tiransko letališče leta 2016.

Je pa torkov rop, v katerem so ukradli velike količine denarja, že tretji v zadnjih letih. Februarja 2017 so na cesti na tiransko letališče ukradli 3,2 milijona evrov, junija 2016 pa okoli 995.000 evrov.