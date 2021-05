Po hudi nevihti zabeležili 200 dogodkov, največ škode povzročila v Domžalah

Maj je ob res nizkih temperaturah in muhastem, bolj aprilskem vremenu ob koncu postregel še s hudo uro. Zaradi četrtkovega popoldanskega neurja je bilo na terenu 88 gasilskih enot. Toča je zajela osrednjo, severovzhodno, vzhodno in jugozahodno Slovenijo. Močne nalive je spremljal tudi močan veter, na upravi za zaščito in reševanje pa so zabeležili več kot 200 dogodkov. Posnetki, ki so preplavili splet, so prikazovali pravo hudo uro, vode so drle po cestah, letališče Brnik pa je bilo povsem pobeljeno s točo, ki je uničila še tisto, kar spomladi ni pozeblo.

