Izbruh koronavirusa spodbudil širjenje ksenofobije in rasizma do Kitajcev

Napeto stanje po svetu in na Kitajskem spremljajo tudi kitajski državljani, ki živijo v Sloveniji. Pogovarjali smo se z učiteljico kitajščine, ki je v Sloveniji že od svojega 11. leta. Življenje v domovini se je ustavilo, pravi, ljudje so zaprti v svojih domovih, ulice so prazne. Ogorčena pa je nad rasističnim obnašanjem ljudi po vsem svetu, v Benetkah naj bi na kitajske turiste celo pljuvali.