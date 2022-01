Tonga po izbruhu podvodnega ognjenika še zmeraj odrezana od sveta

Otoška državica Tonga sredi Tihega oceana je dva dni po izbruhu podvodnega ognjenika, ki je povzročil cunami, še vedno odrezana od sveta. Zato ni natančno znano, koliko smrtnih žrtev ali poškodovanih sta zahtevala sobotni izbruh vulkana in cunami. Vulkanski izbruh, eden najhujših na svetu v zadnjih 30. letih, je namreč poškodoval podvodne komunikacijske kable. Udarni val so več ur po izbruhu zaznali tudi merilniki zračnega tlaka v Sloveniji. Cunami, ki je sledil, je dosegel številne države ob Tihem oceanu, celo obalo ameriške Aljaske. Avstralija in Nova Zelandija sta na območje odročnega otočja Tonga že poslali izvidniška letala in bombnike z najnujnejšo pomočjo.