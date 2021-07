Grožnje in napadi na poslance: preiskavo prevzema Policija

Šest napadov – to se je v zadnjem tednu dni zgodilo pred stavbo parlamenta. Po tem, ko so protestniki prejšnji teden grozili in celo pljuvali na NSi-jevega Jožefa Horvata in SNS-ovega Zmaga Jelinčiča, so se v ponedeljek spravili še na štiri poslance vladajoče SDS – tako z besedami kot z dejanji. Gre za nasprotnike, ki se že več dni zbirajo pred parlamentom, po večini pa to niso petkovi kolesarji, pač pa za nasprotniki cepljenja. Skupina naj bi sicer na družbenih omrežjih najavila, da bo šikanirala poslance, napade pa je pod drobnogled zdaj vzela tudi Policija.

icon-expand