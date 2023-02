Po kakšni vrsti pice najraje posežemo Slovenci?

Prvo pico so pred približno 250 leti spekli v italijanskem Neaplju, ki še danes velja za zibelko tiste resnično prave pice. Takšno pico najdete tudi v eni od ljubljanskih picerij.

"Skrivnost je praksa, proces in praksa, tisoče in tisoče pic. Uporabljamo izbrane moke, top italijanske sestavine in tu se začne," pojasni Greg Yurkovich iz Pops Pizze. Za dobro testo sta pomembni tudi pravilna izbira moke in način priprave: "Vsak dan zmešamo testo za naslednji dan, to traja od 24 do 36 ur fermentacije. Po pripravi testa izberemo vrsto pice," še doda. V ljubljanski piceriji dnevno tako porabijo kar 75 kilogramov moke.

In katero imamo Slovenci najraje? "Zelenjavno oziroma vegetarijansko," pove ena od mimoidočih. Priljubljeni sta tudi pica s pršutom in rukolo ter margarita.