Po kraljičini smrti močno naraslo povpraševanje po velikih psih v majhnih telesih

Nedavno preminula kraljica Elizabeta II. je bila velika ljubiteljica korgijev oziroma valižanskih ovčarjev. Kužka Muick in Sandy sta bila v sobi tudi ob njenem slovesu, nato sta se od svoje lastnice poslovila še na pogrebu. Britanska monarhinja je svojega prvega korgija dobila že leta 1933 in od takrat jo je vedno spremljal vsaj en predstavnik te pasme, ki je pred tremi leti zaživela celo v celovečerni risanki. Po kraljičini smrti je povpraševanje po ovčarjih, ki jim kinologi pravijo kar veliki psi v majhnih telesih, močno naraslo. Kako je z vzrejo korgijev pri nas, kakšne značajske lastnosti imajo in kakšne so cene?