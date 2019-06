Po ladijski nesreči v Budimpešti doslej našli 13 trupel

Po nesreči turistične ladjice v Budimpešti pred tednom dni so iz Donave doslej potegnili 13 trupel. Od ljudi na krovu jih je nesrečo preživelo le sedem. Trupla sedmih so našli kmalu po trčenju, v naslednjih dneh pa so kljub prizadevanjem reševalcev uspeli najti le še šest trupel - tri je reka odnesla do sto kilometrov daleč, tri pa so potegnili iz razbitin ladjice.

Iskanje pogrešanih se nadaljuje. FOTO: AP V sredo, ko je v turistično ladjo Hableany (Morska deklica) trčila ladja za križarjenja Viking Syring, je bilo na krovu turistične ladje 35 ljudi - 33 južnokorejskih turistov in dva madžarska člana posadke. Sedem jih je nesrečo preživelo, trupla sedmih so našli kmalu po trčenju. V tednu dni zatem so kljub prizadevanjem reševalcev uspeli najti le še šest trupel - tri je reka odnesla do sto kilometrov daleč, tri so potegnili iz razbitin ladjice. Še vedno pogrešajo 15 ljudi. Reševanje in iskanje pogrešanih otežujejo visoka gladina Donave zaradi obilnega deževja ter močan rečni tok. Za kapitana ladje Viking Syring, 64-letnega ukrajinskega državljana, so konec tedna odredili 30-dnevni pripor. Obtožen je ogrožanja ladijskega prometa, ki je povzročilo več smrti.