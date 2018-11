Po letu dni našli podmornico, ki je izginila s 44-člansko posadko

Razbitino 60 metrov dolge podmornice naj bi uspešno identificiralo ameriško podjetje. Najdba pomeni predvsem veliko olajšanje za svojce, ki so leto dni čakali na novice o usodi pogrešanih članov posadke. Med oblastmi in svojci je padlo tudi kar nekaj hudih očitkov, potem ko je Argentina reševalno iskalno akcijo ustavila le 14 dni po izginotju plovila. Mrzlično so namreč iskali predvsem do trenutka, ko je še obstajala možnost, da je na podmornici še kdo živ.

Prav te dni so svojci pripravili tudi spominsko slovesnost, predsednik Mauricio Macri pa jim je obljubil, da bodo z iskanjem podmornice nadaljevali.

Kaj se je zgodilo?

Podmornica se je vračala z rutinske misije, ko je prišlo do napake na električni napeljavi. Odgovorni so podmornici ukazali, naj se vrne v bazo Mar del Plata, vendar tja ni nikoli prišla. Zadnji stik s podmornico so imeli 15. novembra lani ob približno 7.30 uri.

Osem dni zatem je organizacija, ki se ukvarja s prepovedjo jedrskih poskusov, sporočila, da so njihovi sistemi nekaj ur po zadnjem kontaktu zaznali glasen zvok, približno 60 kilometrov severno od zadnje znane lokacije podmornice. Oblasti so ocenile, da bi ta "zvočna anomalija" lahko bila eksplozija podmornice.

Tiskovni predstavnik argentinske mornarice Enrique Balbi je novinarjem lani dejal, da pristojni menijo, da je v električno omrežje podmornice pronicala slana voda, to pa je povzročilo kratek stik na napeljavi.