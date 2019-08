Po Luksemburgu pustošil tornado, ranjenih 19 ljudi

Po jugozahodu Luksemburga je ponoči pustošil tornado. Najhuje je bilo v mestih Petange in Kaerjeng, kjer je veter poškodoval ali razkril strehe 180 hiš. Tam so odprli zasilna zatočišča za tiste, ki so ostali brez doma.

Policija in gasilci so v le nekaj minutah prejeli več kot 1000 klicev v sili. V prizadetih mestih so policisti okrepili svojo prisotnost. Povedali so, da je opustošeno območje, ki se razteza na petih do sedmih kilometrih ter da so vse razpoložljive enote in podporne službe na delu.

Luksemburški premierXavier Bettel je tvitnil, da je že vzpostavljena krizna ekipa za pomoč prizadetim. Ta je prebivalce opozorila, naj se ne približujejo podrtim električnim vodom. Dodala je, da po nekaj lokalnih izpadih oskrba z električno energijo v državi ni ogrožena.

Na posnetkih je ob hišah z odkritimi strehami videti uničene avtomobile, ulice so polne razbitin. Po ocenah oblasti bo odstranjevanje škode po tornadu trajalo več dni. Luksemburške oblasti sicer opozarjajo, da nevarnosti v državi še ni konec. Za danes je namreč napovedan močan veter, ki bi lahko po zraku nosil kose razbitin.