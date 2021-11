Interpelacija ministra Dikaučiča. Opozicija mu očita, da ne ravna v skladu z vladavino prava

Nov teden je prinesel novo interpelacijo in novo izredno dolgo razpravo v državnem zboru, kjer opozicija želi javnosti in vsaj nekaterim koalicijskim poslancem dokazati, da je minister za pravosodje Marjan Dikaučič povsem neprimeren za to funkcijo. Pravosodni minister pač ne more biti v sodnem postopku, mu očitajo v opoziciji, Dikaučič pa jim odgovarja, da so zlorabili interpelacijo in da ga napadajo le zato, ker je minister v Janševi vladi.