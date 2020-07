Po mesecu dni največ vavčerjev unovčenih na Obali

Od začetka veljavnosti turističnih bonov je minil že mesec dni in v tem prvem mesecu smo unovčili 150 tisoč bonov oz. 7,3 odstotka vseh bonov. Večino unovčitev minister za gospodarstvo sicer šele pričakuje. Od 356 milijonov evrov, kolikor so boni vredni, jih je bilo do zdaj unovčenih namreč komaj dobrih 20 milijonov. V večini primerov ljudje bon delijo, v povprečju pa porabijo 140 evrov naenkrat. Do zdaj je bilo največ bonov unovčenih na Obali, sledijo Gorenjska, Posočje in kraji s termami.