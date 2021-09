Po množičnem protestu poškodovanih več ljudi, Policija uporabila vodni top

Poškodovan parlament, zažgani smetnjaki, poškodovana policijska vozila. Poškodovani tudi policisti in protestnik. To pa je bilanca sredinega burnega dogajanja na Trgu republike, kjer se je na protestnem shodu proti uveljavitvi pogoja PCT po podatkih Policije zbralo okoli 8000 ljudi. Kljub začetnim mirnim protestom je nekaj deset huliganov začelo izzivati policiste. Zoper to skupino nasilnežev je Policija uporabila solzivec, nato pa še vodni top. Prizorišče je preletaval helikopter.