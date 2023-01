Po močnem sneženju v Lovrencu na Pohorju izjemna solidarnost

Na območju Dravske doline je zaradi močnega sneženja prihajalo do hujših poškodb stebrov na daljnovodu, zaradi česar so bili v Rušah in v Lovrencu na Pohorju številni brez elektrike vse od ponedeljka zvečer pa do torkovega dopoldneva. Približno 1000 ljudi, ki živijo v višjih zaselkih, je ostalo odrezanih od doline, mnogi pa se zaradi neprevoznih cest niso mogli vrniti domov. Do Lovrenca se niso mogli prebiti niti avtobusi, zato so potnike več kilometrov pred domom prosili, naj izstopijo. Tu je nastopila velika solidarnost policistov, ki so opazili, kako ljudje pešačijo, ter jih naložili v službeno vozilo in odpeljali domov.