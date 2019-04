Po napadih v Šrilanki prepoved zakrivanja obraza

Po samomorilskih napadih na velikonočno nedeljo, ki so terjali najmanj 250 ljudi smrtnih žrtev, so se šrilanške oblasti odločile, da z današnjim dnem v državi uveljavijo prepoved zakrivanja obrazov.

Minuli konec tedna je na ulicah po vsej državi stalo na tisoče vojakov, ki so varovali tamkajšnje cerkve in mošeje.

V petek so bili v operaciji varnostnih sil ubiti člani družine – oče in dva brata – domevnega organizatorja napadov Zahrana Hashima . Hashim, ki se je razstrelil v hotelu v Colombu, je tudi ustanovitelj islamistične skupine NTJ, katero so šrilanške oblasti razglasile za glavnega krivca napadov.

