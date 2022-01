Dvig minimalne plače za 50 evrov bruto le slaba tolažba ob vseh podražitvah

Ministrstvo za delo je v sredo napovedalo dvig minimalne plače za 50 evrov bruto na mesec. Prejemnikom ostaja grenko-sladek priokus, saj se ne viša le njihova plača, pač pa se bistveno bolj višajo zneski položnic, cene goriva in izdelkov na trgovskih policah. V Zvezi svobodnih sindikatov prav tako opozarjajo, da minister za delo plač ni dvignil na lastno pest, pač pa jih je dvignil za toliko, kot mu to nalaga zakon. In medtem ko delodajalci sicer pozdravljajo, da je minister izbral najnižji možen dvig plač, jih skrbi, da bodo na račun tega morali dvigniti cene svojih izdelkov, kar bomo občutili prebivalci.