Po napovedih IJS bomo že konec septembra prešli v temno rdečo fazo

Okužbe s koronavirusom v Sloveniji še vedno rastejo. V torek smo ob 1.974 opravljenih PCR-testih potrdili 248 okužb s koronavirusom, kar je za 78 odstotkov več kot minuli teden. Tudi delež pozitivnih testov je ponovno visok in znaša 12,6 odstotka. Slovenija se je tako glede na kriterije Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni obarvala v oranžno fazo, in najverjetneje bomo oranžni še uradno postali v sredo, ko bo center osvežil seznam držav.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:58 audio-control-play-line Iz SVETA: Rast okužb 02:08 audio-control-play-line Iz SVETA: Slovenija v oranžni fazi icon-chevron-left icon-chevron-right