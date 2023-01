Po nespluženi cesti zdrsnila 15-tonska gasilska cisterna

Na miren nedeljski večer je gasilcem iz PGD Veliki Kamen zazvonil telefon in jih obvestil o požaru. Gasilci so se nemudoma odpravili na kraj požara, kjer so ogenj uspešno pogasili. A ko so se vračali po znani cesti, ki takrat ni bila splužena, je njihova gasilska avtocisterna zdrsnila s ceste in se prevrnila. V vozilu je bilo šest gasilcev. Eden izmed njih je doživel komplicirani zlom desne roke, drugi je imel porezano roko in močan udarec v nogo. Preostali štirje pa so jo, razen udarnin, odnesli brez večjih in trajnejših posledic. Ostali so tudi brez edine cisterne, ki jo imajo.