Po nesreči na tekočih stopnicah: 6 hudo poškodovanih, 24 ljudi v bolnišnici

Poleg tega naj bi več ruskih navijačev teklo proti izhodu s postaje in pri tem podrlo več ljudi, ki so se pri tem poškodovali.

Med poškodovanimi prevladujejo ruski državljani, nekaj je tudi Ukrajincev in Italijanov. Rusko veleposlaništvo v Rimu je davi sporočilo, da je v bolnišnicah 15 ruskih in štirje ukrajinski državljani.

"To je zelo nenavadna nesreča," je po poročanju dejal poveljnik gasilcev Giampiero Boscaino in dodal, da je še prezgodaj ugibati o vzrokih. Tožilstvo in rimsko transportno podjetje ATAC sta napovedala ločeni preiskavi. Postajo podzemne železnice so po nesreči zaprli za javnost.