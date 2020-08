Dve leti po nesreči, v kateri je umrlo 43 ljudi, v Genovi odpirajo nov viadukt

Slovesnost ob odprtju novega viadukta v Genovi se je začela z branjem imen vseh žrtev in s tremi minutami molka. Udeležila sta se je tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Giuseppe Conte. 14. avgusta se je v Genovi med hudo nevihto namreč nenadoma zrušil viadukt. Pri tem je v reko zgrmelo 37 vozil, ki so jih nato pod seboj deloma pokopali padajoči kosi betona. Življenje je izgubilo 43 ljudi, brez strehe nad glavo v zgradbah pod viaduktom pa je ostalo okoli 600 ljudi.