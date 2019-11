Tragedija v romunskem Temišvarju. Zaradi nestrokovne deratizacije in dezinsekcije v velikem stanovanjskem bloku so umrli trije ljudje, med njimi dojenček in triletnik, še 38 oseb pa je končalo v bolnišnici. Oblasti so lastnika podjetja, ki je izvajalo zatiranje golazni, že obtožile umora, telesnih poškodb ter trgovine s strupenimi snovmi.