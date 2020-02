Najhuje je na Britanskem otočju, od koder poročajo o najmanj dveh smrtnih žrtvah. Večji del države pa so prizadele hude poplave. Gasilci rešujejo ljudi, ki so ostali ujeti v poplavljenih hišah. Prekinjene so številne cestne in železniške povezave. Gladina rek še vedno naglo narašča, zato za večji del Anglije, Walesa in del Škotske velja opozorilo pred poplavami.