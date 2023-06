Zaradi nižjih prispevkov razočaranje med verskimi uslužbenci

Ali bodo verski uslužbenci po novem na slabšem? Golobova vlada namreč ukinja 100-odstotno plačevanje prispevkov za socialno varnost in za obvezno zdravstveno zavarovanje duhovnikom, redovnicam in drugim verskim uslužbencem, s čimer bi na leto prihranila slaba dva milijona evrov. Po novem bi jim namreč plačevala le še 60 odstotkov prispevkov. Da so razočarani, odgovarjajo v Slovenski škofovski konferenci, Islamska skupnost v Sloveniji pa obžaluje, da je vlada zakon sprejela brez širšega posveta z verskimi skupnostmi.