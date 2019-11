Po novih spopadih med policijo in protestniki v Hongkongu okrepljene varnostne razmere

Po ponedeljkovi zaostritvi protestov v Hongkongu zaradi smrti 22-letnega študenta so se nemiri na ulicah Hongkonga nadaljevali tudi v sredo. Do novih spopadov med protestniki in predstavniki policije je prišlo na različnih delih mesta.

Na kitajski univerzi je več 100 protestnikov v policijo metalo molotovke in tlakovce, ti so se odzvali z uporabo solzivca, na protestnike so streljali tudi z gumijastimi naboji.

Že tretji dan zapored so protestniki nadaljevali tudi z blokado cest in železniških tirov, zaradi česar je prihajalo do dolgih zamud in nastajanja čakalnih vrst.