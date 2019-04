Po objavi Muellerjevega poročila demokrati pritiskajo na Trumpa

Po objavi poročila o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016 ameriški demokrati nadaljujejo pritiske na predsednika Donalda Trumpa. Voditelja demokratov v kongresu Nancy Pelosi in Chuck Schumer sta v skupni izjavi opozorila, da je poročilo naslikalo "zaskrbljujočo sliko predsednika, ki je tkal mrežo prevar, laži in neprimernega obnašanja".

Ameriško pravosodno ministrstvo je na svoji spletni strani v četrtek ob 11. uri po lokalnem času objavila težko pričakovano Muellerjevo poročilo.To je sicer okleščeno in redigirano poročilo na 448 stranem, v njem pa so zakrite nekatere informacije, ki bi lahko po mnenju obveščevalcev razkrile vire in metode, uporabljene v preiskavi. Gre tudi za informacije, ki bi lahko vplivale na zasebnost oseb, omenjenih v poročilu, ki niso bile obtožene. Spletna stran se je po objavi takoj sesula. V poročilu med drugim piše, da je ameriški predsednik Donald Trump verjel, da bo Muellerjeva preiskava pomenila konec njegovega predsedovanja. Mueller pa je zapisal tudi, da je bila Trumpova kampanja "v nekaterih primerih dovzetna za ruske ponudbe pomoči". Demokrati si po objavi urejenega poročila zdaj prizadevajo pridobiti celotno poročilo preiskave, brez zakritih delov, da bi iz njega pridobili za Trumpa obremenilne podrobnosti. Prizadevajo si tudi, da bi posebni tožilecRobert Mueller, ki je vodil preiskavo, pričal pred kongresom.

Pritiski na Donalda Trumpa se vrstijo. FOTO: AP

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je že v četrtek poudarila, da je zdaj bolj kot kdajkoli nujno pričanje Muellerja pred kongresom. Pravosodni minister William Barr je namreč priznal, da je imela Trumpova ekipa pred tem vpogled vanj, je tvitnila Pelosijeva. Kot je za BBC dejala kongresnica Jackie Speier, je Mueller "vrgel žogo kongresu" in dejal, naj opravi svoje delo glede predsednikovega oviranja pravosodja. Demokrati so napadli tudi Barra in ga obtožili, da jih je zavajal s povzetkom ugotovitev poročila o tem, ali je Trump oviral pravosodje. Predsednik odbora spodnjega doma kongresa za pravosodje Jerry Nadler ga je obtožil, da je zato, da zaščiti predsednika, pokazal "vznemirjujočo pripravljenost spodkopati svoje lastno ministrstvo". Pred objavo poročila je namreč Barr na novinarski konferenci predstavil njegove povzetke in med drugim dejal, da Trump ni z nobenim dejanjem skušal ovirati Muellerjeve preiskave.

Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo sicer okleščeno in redigirano poročilo na 448 stranem. FOTO: AP