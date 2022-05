Po objavi osnutka o prepovedi splava ZDA zajel val protestov

Združene države Amerike je, potem ko je v javnost prišel tajni osnutek vrhovnega sodišča, v katerem naj bi bila prepovedi splava v ZDA naklonjena večina vrhovnih sodnikov, zajel val protestov. Na ulicah protestira množica podpornikov pravice do splava, na spletu svoje nestrinjanje eden za drugim izražajo tudi zvezdniki. Dan kasneje je postalo jasno: osnutek je verodostojen, to je potrdilo tudi ameriško vrhovno sodišče. Novica pa ni razdelila samo Američanov in Američank, ampak tudi ameriško politiko. Medtem ko demokrati izražajo globoko zaskrbljenost nad mnenjem večine sodnikov, republikanci besno iščejo krivca za razkritje.