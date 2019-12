Po obtožnici proti malteškemu poslovnežu se pritisk na Muscata krepi

Umor ugledne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste.

"Pričakovati je, da bo napovedal svoj odstop, še vedno pa ne vemo, če bo ostal do prenosa oblasti," je danes povedal poslanec, ki ni želel biti imenovan.

Vlada je večkrat zavrnila pozive k odprtju javne preiskave umora, septembra letos pa si je presenetljivo premislila. A je preiskava zamajala vlado premierja Muscata, zlasti po razkritju, da je bil vodja njegovega kabineta Keith Schembrizaslišan v zvezi z omenjenim bombnim napadom.

Pred umorom je sicer novinarka prejela obsežne podatke o dogovoru o elektrarni, pri kateri je imel poslovni interes Fenech. Elektronska sporočila, ki so prišla na dan po njeni smrti, so pokazala, da je bilo v Dubaju registrirano podjetje 17 Black v lasti Fenecha navedeno kot vir sredstev za slamnata podjetja v lasti Schembrija in malteškega ministra za turizem Konrada Mizzija.