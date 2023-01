Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je javno predstavil 120-stransko analizo o tem, v kakšnem stanju je naš zdravstveni sistem. Na teh številkah so gradili zdravstveno reformo, ki so jo oblikovali po vzoru finske reforme. Med ključnimi težavami, ki so po mnenju ministra rešljive, je Bešič Loredan izpostavil pomanjkanje kadra, financiranje, tudi v luči absentizma, torej dolgih bolniških odsotnosti, in staranje prebivalstva.

