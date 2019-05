Po odločitvi zadarskega sodišča ostal zazidan v hiši

"Ne želimi se spustiti dol. Nimam lestev in nočem imeti opravka z gasilci," je z balkona hiše včeraj bentil 57-letni Željko Perković. Sodni izvršitelji so namreč odstranili vrata na vzhodni strani hiše in jih zapečatili s cementom, saj naj bi jih Željko tja postavil brez dovoljenja. Ker v času, ko so se izvršitelji lotili dela, ni želel zapustiti hiše, je ostal v njej skupaj s psom, medtem ko sta žena Duška in sin hišo zapustila, prenočila pa naj bi v avtu. Željko bi sicer hišo zapustil skozi drugi izhod, a je ta zakljenjen, ključe pa ima njegov brat. Tukaj pa se stvari zapletejo.

Vojna z bratom

Željko Perković in njegov brat sta si leta 2011 razdelila družinsko hišo. Čez čas mu brat ni več dovolil prehoda skozi njegovo stanovanje v spodnjem delu hiše, zato je naknadno zgradil stopnice in vrata, da je lahko z družino dostopal do stanovanja v zgornjem nadstropju.

A to je bilo za brata v spodnjem delu hiše sporno in je proti njemu vložil tožbo. Kot je pojasnila soproga Željka Perkovića, je sodišče leta 2013 sicer odločilo, da vrata v zgornji del hiše lahko ostanejo, a sodni proces se je nadaljeval. Dejala je še, da je sodišče sklenilo postopek, medtem ko je družina živela v Nemčiji, ni pa preverjala pošte na hrvaškem naslovu, na katerega so dobivali vabila na obravnave.