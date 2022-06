Po odpravi pravice do splava še pretepanje žensk v javnosti?

'Ženske nismo živina! Ne gremo nazaj!' To sta le dva od mnogih sloganov, ki so jih liberalni Američani napisali na transparente in jih že od petka, ko je vrhovno sodišče odpravilo pravico do splava, vzklikajo na protestih. Skoraj polovica zveznih držav je že napovedala prepoved splava. In kaj sledi, se sprašujejo mnogi. Pretepanje žensk v javnosti? Republikanski kandidat za senatne volitve z Rhode Islanda je namreč na protestih s peto v obraz udaril kandidatko demokratov. Vprašanje splava je še poglobilo razkol v že tako zelo razdeljeni državi. So pa številna ameriška podjetja napovedala, da bodo svojim uslužbenkam, ki se bodo odločile za splav v državah, kjer bo prekinitev nosečnosti mogoča, pokrili stroške.