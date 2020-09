Po odstopu se je udeležila dveh sestankov predsednikov koalicijskih strank

Nekdanja predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec se je po odstopu z vodilnega mesta stranke na vladi udeležila kar dveh sestankov predsednikov koalicijskih strank. Med strankarskimi poslanci je to povzročilo nov val ogorčenja, izvoljeni začasni predsednik Tomaž Gantar pa je le začudeno zmajeval z glavo, saj bi se moral teh sestankov po novem udeleževati on. Prvaka SMC Zdravka Počivalška smo vprašali, ali je bilo to poslovilno kosilo ministrice Pivčeve.