Po Ohiu Trump še v Teksas, kjer so ga pričakali jezni protestniki

Streljanje v Walmartu v teksaškem El Pasu je bilo najverjetneje zločin iz sovraštva proti Latinoameričanom – 21-letni Patrick Crusius je na spletu objavil tudi manifest, v katerem je izražal protimigrantska stališča in ideologijo nadvlade bele rase. Ameriški predsednik Donald Trump je najprej obiskal mesto Dayton v Ohiu, kjer je v streljanju umrlo 10 ljudi, vključno z napadalcem Connorjem Bettsom , nato pa se je odpravil še v El Paso, kjer so ga pričakali jezni protestniki. Demokratska kongresnica, ki predstavlja El Paso, Veronica Escobar , ga ni želela sprejeti, saj je dejala, da so njegove "racistične in sovražne besede ter dejanja" povzročile bolečino njihovi skupnosti in državi.

Manifest, ki ga je objavil Crusius, je vseboval veliko besed, ki jih pogosto uporablja Trump v svojih tvitih in govorih, recimo "invazija" za opis situacije na ameriško-mehiški meji. Predsednik je sicer množične strelske pohode pripisal duševno bolnim, kar so mnogi ostro obsodili.

Negostoljubno vzdušje v El Pasu

Trumpa, ki ga je spremljala tudi prva dama Melania Trump, je na letališču sprejel guverner Greg Abbott in župan El Pasa Dee Margo. Prvo so se odpravili v tamkajšnjo bolnišnico, kjer so govorili z osebjem in žrtvami. Na poti so jih čakali protestniki s plakati z vsebino, kot je "Pojdi domov. Tukaj nisi dobrodošel" in "Trumpovo sovraštvo in rasizem tukaj nista dobrodošla". Predsednik je na koncu svoj dan vseeno opisal kot izjemen in znova obtožil medije širjenja lažnih novic.