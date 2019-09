Po orkanu Dorian Bahamom grozi novo tropsko neurje

V orkanu Dorian je umrlo najmanj 50 ljudi, a se zaradi števila pogrešanih bojijo, da bo številka močno narasla. Vetrovi v orkanu so dosegali 295 km/h, ko so dosegli otočje Abacos.

Po orkanu Dorian je še vedno pogrešanih okoli 1300 ljudi, vsaj 15.000 jih je ostalo brez domov, potrebujejo pa tudi hrano in zdravstveno oskrbo. Pričakujejo, da bo Humberto s seboj prinesel močne vetrove in deževje – na nekaterih območjih pričakujejo tudi 15 centimetrov dežja in veter, ki naj bi pihal s približno 50 km/h. Bojijo se, da se bi lahko nevihta okrepila v orkan, čeprav meteorologi napovedujejo, da se to najverjetneje ne bo zgodilo nad Bahami.

Orkan Dorian je na obalo metal ladje in čolne, uničil električno napeljavo in številne hiše ...

Združene države Amerike so obljubile humanitarno pomoč v višini štirih milijonov dolarjev (okoli 3,6 milijona evrov). Denar bo namenjen zatočiščem, hrani, zdravilom in pitni vodi za tiste, ki so bili najhuje oškodovani. Več kot 5000 ljudi so sicer evakuirali v prestolnico Nassau, ki se nahaja na otoku New Providence.

Novo tropsko neurje je sicer že prekinilo prizadevanja za zajezitev izlitja nafte, ki se je zgodilo, ko je Dorian odnesel strehe s petih naftnih cistern, nafta pa se je nato razlila v morje.