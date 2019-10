Po osmih letih aretirali Francoza, osumljenega umora svoje žene in štirih otrok

Drugi viri so namreč potrdili, da je Dupont de Ligonnes potoval z ukradenim potnim listom. Francoski mediji pa poročajo tudi, da naj bi si v zadnjih osmih letih s plastičnimi operacijami močno spremenil videz. Oblasti naj bi osumljenega zasledile že na pariškem letališču Charles de Gaulle, a časa za njegovo prijetje ni bilo dovolj, zato so o tem obvestili britansko policijo.

Dva francoska vira, povezana s preiskavo, sta za AFPdejala, da so poslovneža v petek ustavili na letališču v Glasgowu, potem ko je priletel iz Pariza. Potrdila sta tudi, da so se prstni odtisi ujemali, opravili pa bo še DNK analizo, da bodo "popolnoma prepričani", da gre za osumljenega.

Njihova trupla so odkrili tri tedne kasneje, v vmesnem času pa je osumljeni šoli, kamor so hodili otroci, dejal, da je bil službeno premeščen v Avstralijo. Medtem naj bi prijateljem dejal, da je v resnici ameriški tajni agent, ter da je z družino vključen v program za zaščito prič.

Osumljeni je po umorih izginil praktično brez sledu, francoska javnost pa se je več let spraševala, kako je to mogoče. Porajale so se številne teorije zarote, spet drugi so trdili, da je storil samomor. Leta 2015 je sicer francoska tiskovna agencija AFP prejela pismo s fotografijo dveh njegovih sinov in sporočilom"Še vedno sem živ", a verodostojnosti pisma niso mogli potrditi.

Osumljeni je trenutno v pridržanju.