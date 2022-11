Po osvoboditvi Hersona evidentiranih že 436 primerov vojnih zločinov

Ukrajinska protizračna obramba ni kos ruskim izstrelkom, ki uničujejo ukrajinsko energetsko infrastrukturo, tudi plinske in naftne obrate ter domove Ukrajincev. Brez elektrike in ogrevanja je že deset milijonov ljudi. Vse težje bo, saj v nekaterih delih Ukrajine že sneži. Medtem se ukrajinske oblasti in človekoljubne organizacije trudijo s hrano in zdravili oskrbeti prebivalce osvobojenega Hersona. Ukrajinski preiskovalci so doslej v mestu evidentirali 436 primerov vojnih zločinov med rusko zasedbo. Pri tem so odkrili enajst prostorov za pridržanje, med njimi štiri, kjer so ljudi mučili. Med najbolj zloglasnimi je ena od policijskih postaj, ki so ji domačini nadeli ime Luknja. Bojijo se, da bo še huje kot v Buči, saj se je preiskava šele dobro začela.