Po Panviti tudi Celjske mesnine v roke Hrvatov?

Droga Kolinska, Žito, Mercator, Panvita in zdaj, kot kaže, tudi Celjske mesnine – vsi s skupnim imenovalcem. Lastništvo v hrvaških rokah. "Trenutno Slovenija, država kot taka, nima možnosti odkupa solastniških deležev posameznih podjetij," razlaga kmetijska ministrica Mateja Čalušić in doda, da tečejo pogovori in da bo iz tega razvidno, ali bo država pripravljena pristopiti k nakupom, da bi na ta način deloma pridobili tisto, kar smo izgubili. "Na drugi strani obstajajo tudi državne naložbe v agroživilska podjetja kot taka, ki jih po mojem mnenju smatramo kot strateškega pomena za naš nacionalni razvoj. In to so vse širše razprave, za katere si prizadevam, da jih v čim krajšem času spravimo na operativni nivo, da lahko pride do kakršnih koli rešitev."

Najresnejši kandidat za novega lastnika Celjskih mesnin naj bi bila Mesna industrija Braća Pivac iz Vrgorca, od koder so nam zgolj pisno skopo odgovorili, da ne morejo komentirati ugibanj, da pa nas bodo bodo v primeru novosti, povezanih z njihovim poslovanjem na slovenskem tržišču, obvestili.

Prodaja slovenskih podjetij in s tem tudi državnih kmetijskih zemljišč v tuje roke pa predvsem skrbi Kmetijsko gozdarsko zbornico. Predsednik Roman Žveglič razlaga: "Podjetja, kjer se spremeni lastnik, jim avtomatsko gre zraven najem oz. nakup kmetijskih zemljišč, pri fizičnih osebah in pri kmetih pa ne. In smatramo, da je treba zakonodajno v zakonu o kmetijskih zemljiščih to pravno neskladje urediti."

"Da so v nevarnosti kmetijska zemljišča, tudi v primerih Panvite in Celjskih mesnin, ni nevarnosti, ker se obdelujejo pod pogoji, ki so predpisani z zakonskimi in podzakonskimi akti, in to je ključno, da poudarimo," zaključuje ministrica Čalušićeva in dodaja, da bodo, če v zakonu zaznajo anomalije, naredili vse, da se zakonodajo spremeni in se zaščiti slovensko zemljo.