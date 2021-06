Po podatkih NIJZ je v državi več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje

V nedeljo so v Sloveniji potrdili 19 novih okužb s koronavirusom. Na državljanke in državljane Slovenije pa se je s pismom obrnil tudi minister za zdravje Janez Poklukar. "Trenutno število okužb strmo upada. To lahko pripišemo znatnemu številu cepljenih, velikemu številu prebolevnikov in lepemu vremenu. Je odraz vseh nas in naših odrekanj," je zapisal. Kakšni so podatki o cepljenju in na podlagi česa se torej ljudje odločajo za cepivo?

