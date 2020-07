Po podatkih NIJZ za turiste na Hrvaškem varna samo še Istrska županija

Na Hrvaškem so v torek ob malo več kot 600 testih potrdili 52 novih okužb. Okužbo so potrdili tudi pri državni sekretarki ministrstva za šolstvo. Zato so morali v 14-dnevno karanteno vsi zaposleni z ministrico na čelu. Ob Jadranu je največ novih okužb na območju Kvarnerja. Za turiste pa je po podatkih NIJZ varna oziroma zelena samo še Istrska obalna županija. Na Hrvaškem pa med tem počitnikuje okoli pol milijona tujih turistov.