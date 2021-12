Po pol stoletja se slovenski filmski klasiki vračajo domov

Verjetno se zgodi le enkrat v poklicni karieri arhivarjev, da se na njihove police vrne tak izgubljen zaklad, kot se bo v Arhiv Republike Slovenije. Po več kot pol stoletja se namreč domov iz Beograda vračajo koluti filmskih klasik: Kekec, Na svoji zemlji, Trst, Balada o trobenti in oblaku. Pogajanja za vrnitev filmov so z Beogradom tekla 30 let, zdaj pa bodo tam, kjer morajo biti. Doma.