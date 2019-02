Po polarnem mrazu temperature zdaj krepko nad ničlo

Zima je v osmih ameriških zveznih državah zahtevala že 26 življenj, več sto ljudi je bilo poškodovanih. Ljudje so umirali zaradi mraza, ker so zmrznili, nekateri so umrli v prometnih nesrečah, bilo je tudi več srčnih napadov ali zadušitev.

"Razmere so skrb vzbujajoče," je za CNN v petek povedal zdravnik Stahis Poulakidas. Kot je povedal, v najhujših zimah po navadi obravnavajo 150 tovrstnih primerov in zdi se, da letošnje leto ne bo izjema. Kot je še dodal, so obravnavali hude poškodbe nog in rok.

Večina pacientov je brezdomcev, ki so jim oblasti omogočile, da mrzle noči preživijo v mestnih avtobusih.

Severovzhodno od Chicaga so v bolnišnico sprejeli 9-člansko družino, ki se je v hiši ogrevala s kurjenjem oglja, v eni od bolnišnic so sprejeli štiri moške, ki so se v garažah greli v prižganih avtomobilih.

V petek so se temperature že začele dvigati in v Chicagu ter Minneapolisu je bilo le še minus šest stopinj Celzija. V New Yorku, kjer je bilo v četrtek minus 16 stopinj Celzija, za ponedeljek že napovedujejo sončno vreme in plus 11 stopinj, v torek pa celo plus 13 stopinj.