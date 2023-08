Razmere po poplavah so zdaj ugodne tudi za komarje. Prevaljski župan nam je tako pripovedoval, da so razmere nevdržne, komarjev je veliko tako podnevi kot ponoči. Ob kupih smeti pa so se zdaj namnožili še glodavci, ki lahko, tako kot komarji, prenašajo različne bolezni. Številne občine so se tako že odločile za deratizacijo, za zatiranje komarjev pa pristojni posebnih ukrepov še ne načrtujejo. Kako se zaščititi pred nadležnim mrčesom?

