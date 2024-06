Staro hišo je odnesla voda, novo lahko odnese počasnost države

Po sestanku z državno tehnično pisarno je Renato Vastl, ki je avgusta v poplavah ostal brez vsega, konec januarja našel novo primerno hišo in zanjo plačal 30 tisočakov are. "Nam je na Prevaljah vodja tehnične pisarne obljubil, da naj bi bilo to realizirano do maja, da naj bi bila takrat že izplačila. Zdaj ni bilo realiziranega nič," Vastl opisuje situacijo. Pove, da do danes pri njem ni bilo še niti cenilcev. "Najbolj me je strah tega, da obljube države, obljube naše vlade in to, kar nam je obljubil predsednik vlade na odprtju našega javnega vodovoda, sploh ne bo realizirano do avgusta. To je eno leto in to so pa malo predolgi roki." V tem primeru, je povedal bo izgubil 30 tisoč evrov, "kar je nepremičninar vzel, kar je bilo davkarije in kar smo morali notarje plačati".

Na vprašanje, zakaj se je časovnica tako zelo zavlekla, vodja za obnovo po poplavah Boštjan Šefic odgovarja: "Ko so kolegi, tako vodarji kot tudi geologi, začeli delati na teh zadevah, se je ugotovilo, da podlage, ki so bile pripravljene oziroma na razpolago, niso ustrezne. Zato so morali opraviti dodatne študije, dodatna preverjanja. Delno se je časovnica zamaknila tudi zaradi cenitev. Cenitve so izredno zahtevne, zlasti v prvih dveh svežnjih je bila situacija takšna, da so cenilci morali oceniti nepremičnine, ki so bile popolnoma uničene."

In ker je narava pri takih uničila tudi dokumente, ki so bili podlaga za cenitev, so morali cenilci iskati nove podlage. A postopki se močno zamikajo tudi na drugih področjih, potrjujeta župana dveh v poplavah močno prizadetih občin:"Vedno znova se nam pojavljajo nove zahteve državne tehnične pisarne, da potrebujemo še hidrološke-hidravlične študije, da potrebujemo recenzije, razne dokumentacije, ki nam zavlačujejo postopke in dejansko odmikajo izgradnjo te infrastrukture," komentira župan Kamnika Matej Slapar.

"Za vsako investicijo, za vsako sanacijo, za vse postopke je potrebna nova vloga, pogodba, veliko administracije in smo apelirali, naj razmislijo vsi po vrsti, ker imajo vsi zaradi tega več dela," pa dodaja Matic Tašič, župan Prevalj.

Za zdaj se spremembe obetajo le na seznamu za odstranitev objektov – neuradno pretežno na Savinjskem. "Petdeset objektov je takih, ki jih bomo lahko ustrezno zavarovali in seveda bodo s tega seznama umaknjeni. Prav tako je dejstvo, da bodo zelo verjetno nekateri objekti, ki so jih strokovnjaki zaznali na terenu, morda v naslednjem obdobju tudi še umeščeni na ta seznam," zaključi Šefic. A kljub vsem zamikom je cilj Šefica, da nadomestne državne domove začnejo graditi v drugi polovici letošnjega leta.