Druga interpelacija proti Golobovi vladi

Največja opozicijska stranka SDS je vložila že drugo interpelacijo proti vladi Roberta Goloba. Kot pravijo, se je iztekel 24-urni rok za opravičilo, ki so ga pričakovali od premierja in podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič po tem, ko sta, kot pravi SDS, navajala kopico laži o preteklem vladanju njihovega šefa Janeza Janše. SDS očita Golobu, da hodi po poti laži in manipulacij, a trdijo, da ga lahko na interpelaciji usmerijo nazaj na pravo pot. Svoboda pa pravi, da jih napovedana interpelacija ne skrbi.