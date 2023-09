Klara in Gašper: zgodba, rojena na hodnikih onkologije

Največja bitka, ki jo bojuješ in kjer zmagaš, je preživetje ob diagnozi raka. A ob vse boljših rezultatih zdravljenja, ob vse večjem znanju, ki ga stroka ima, je vedno več spoznanj, da se mladi, ko raka premagajo, soočijo z novo realnostjo. Kaj pa zdaj? Kako in kje najti službo, bodo imeli družino? In prav to si želijo v slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, bolje pomagati mladim, da se po bolezni vrnejo nazaj v življenje. Da diagnoza ne pomeni konca, sta dokazala tudi Klara Čampa in Gašper Kramar, ki ju je prav težka diagnoza povezala in iz solz se je rodila ljubezen.