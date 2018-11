Po prepiru voznika in potnice avtobus zgrmel v reko

V mestu Čongking na Kitajskem je v nesreči avtobusa, ki je z mostu zgrmel v reko Jangce, umrlo 13 potnikov, dva sta še pogrešana. Kitajski državni mediji so kmalu objavili posnetek iz notranjosti avtobusa, ki kaže, da sta se tik pred nesrečo sprla in tudi stepla voznik avtobusa in ena od potnic. Policija je potrdila, da je bil prav prepir vzrok za nesrečo.

V pretresljivem posnetku je slišati krike potnikov tik preden avtobus z mostu zgrmi 50 metrov v globino v največjo kitajsko reko. Prva poročila so sicer kot vzrok za nesrečo navajala izogibanje nasproti vozečemu avtomobilu, a po objavi posnetkov so policisti sporočili, da je za nesrečo kriv prepir med potnico in voznikom, poroča BBC.

Policija je še dodala, da so identificirali potnico, ki se je sprla z voznikom. 48-letna ženska s priimkomLiu naj bi bila jezna, ker je voznik prevozil postajo, na kateri bi morala izstopiti. Voznika po imenu Ran naj bi udarila s telefonom, ker ji ni želel ustaviti in je izpustiti iz avtobusa. V obsežni reševalni akciji so sodelovale ekipe potapljačev ter več kot deset čolnov in žerjavov. Razbitine so našli na globini 71 metrov v sredo zvečer in jih z žerjavom dvignili iz vode. Nekaj trupel morajo potapljači iz reke še dvigniti.

