Po prisilnem odstopu Muska Tesla dobil novo vodjo direktorjev

Avtomobilsko tehnološko podjetja Tesla je dobilo novo predsednico odbora direktorjev, potem ko je bil ustanovitelj podjetja Elon Musk priseljen odstopiti zaradi spornega tvitanja.

Potem ko je ustanovitelj in prvi mož avtomobilskega tehnološkega podjetja Tesla Elona Muskazaradi zavajajočega tvitanja, da bo podjetje odkupil in ga umaknil z borze, dosegel poravnavo z ameriškim nadzornim organom, ki je med drugim vključevala tudi njegov odstop z mesta vodje odbora direktorjev, je zdaj končno znano, kdo ga bo nasledil na tem položaju. Na njegovo mesto so imenovali finančno direktorico avstralskega telekomunikacijskega podjetja Telstra Robyn Denholm.

Tesla FOTO: AP

Njeno imenovanje je že pravnomočno, službo pa bo nastopila po šestmesečnem odpovednem roku v Telstri, so v sredo zvečer sporočili iz Tesle. Denholmova je sicer članica odbora direktorjev Tesle že od leta 2014. Prvotna izbira za omenjen položaj naj bi bil sicer James Murdoch. "Verjamem v to podjetje in njegovo poslanstvo ter veselim se, da bom pomagala Elonu in Tesli, da dosežemo trajnostno donosnost in dolgoročno rast delnic," je dejala Denholmova, ki je pred selitvijo v Telstro delala za različna podjetja v Silicijevi dolini ter kot svetovalka v podjetjih Arthur Anderson in Toyota.

Družba je konec oktobra sporočila, da je v preteklem četrtletju ustvarila 312 milijonov dolarjev (274 milijonov evrov) čistega dobička, kar je doslej najvišji, a tudi šele tretji četrtletni dobiček, odkar se je s Teslinimi delnicami leta 2010 začelo trgovati na borzi. FOTO: AP

"Robyn ima bogate izkušnje tako v tehnični kot avtomobilski industriji, v zadnjih štirih letih pa je kot članica uprave v Tesli pomembno prispevala k temu, da smo postali donosno podjetje," pa je imenovanje naslednice komentiral Musk. Ta še naprej ostaja izvršni direktor podjetja. Čeprav do sedaj še nikoli niso javno obelodanili letnih poslovnih izidov, so v zadnjem četrtletju obrnili ploščo in konec oktobra naznanili, da so dosegli zgodovinski profit. Družba je ustvarila 312 milijonov dolarjev (274 milijonov evrov) čistega dobička, kar je doslej najvišji, a tudi šele tretji četrtletni dobiček, odkar se je s Teslinimi delnicami leta 2010 začelo trgovati na borzi. V primerjavi s preteklimi izgubami je sicer dobiček precej skromen: v enakem obdobju lani je v bilancah družbe zazevala luknja v višini 619 milijonov dolarjev, v prejšnjem četrtletju pa celo v višini rekordnih 718 milijonov dolarjev. Sporen avgustovski tvit je imel posledice Ameriška komisija za trgovanje z vrednostnimi papirji (SEC) je preiskavo sprožila po spornem Muskovem tvitu 7. avgusta, da bo odkupil delnice Tesle po 420 dolarjev in da ima sredstva za odkup zagotovljena. To je povzročilo precejšnje razburjenje na borzah in SEC je v četrtek Muska obtožila prevare, saj da je vedel, da za svoje trditve nima trdne podlage. Musk je načrte konec avgusta sicer preklical, obtožbe SEC pa je takrat označil za neutemeljene. Dodatno razburjenje javnosti in vlagateljev pa je v preteklih mesecih povzročil s tem, ko je pred televizijskimi kamerami kadil marihuano ter na Twitterju žalil jamskega potapljača, ki je kritiziral mini podmornico, ki jo je razvil Musk.