Po raciji v ZDA številni otroci aretiranih ostali prepuščeni sami sebi

V ZDA narašča ogorčenje, potem ko so državo in svet obkrožili posnetki jokajočih otrok, ki so po masovni aretaciji priseljencev po pouku prestrašeni zaman čakali svoje starše. 300 ljudi so oblasti sicer izpustile, a ameriški mediji razkrivajo, da Urad za migracije pred akcijo ni obvestil šol in socialnih služb, da bo ogromno otrok ostalo prepuščenih samim sebi.