Po razkritju grozljivega ravnanja z otroki vlada zamenjala vodstvo zavoda

Vlada BiH je danes na redni seji zamenjala celotno vodstvo Zavoda za varstvo duševno prizadetih otrok in mladine Pazarič v Bosni in Hercegovini, upravni odbor, nadzorni svet in direktorja Redžepa Salića . Ta sicer trdi, da fotografije niso nastale v času, ko je bil sam na direktorskem stolčku, ter da je bil ob razkritju fotografij zgrožen. "Osebno sem vsem zaposlenim v zavodu prepovedal, da bi kaj takega počeli otrokom. Če bo notranji nadzor pokazal, da so informacije točne, bodo vsi nosili posledice,"je dejal po poročanju24sata.

Spomnimo, da je pred nekaj dnevi poslanka Sabina Ćudić objavila grozljive fotografije in posnetke, ki prikazujejo otroke, ki so privezani na pohištvo in ob radiatorje. Nekateri imajo roke zvezane za hrbtom, veliko otrok preživi večino dneva in vso noč v takšnem položaju, zaradi takega ravnanja pa so poročali o telesnih poškodbah in slabšanju zdravstvenega stanja. Poslanka je že pred tem poskušala zamenjati vodstvo zavoda, a neuspešno, zato se je obrnila na javnost.

"To stanje lahko imenujemo sodobno suženjstvo. Inštitut ima 149 zaposlenih, od tega ima 27 ekonomistov in 47 bolnih otrok. Ponoči je zaposlen en skrbnik, ki je pogosto nekvalificiran človek. Otroci jim kar sami ponudijo roke, da jih privežejo, ker so tega navajeni. Zaradi teh metod ima veliko otrok poleg vidnih travm tudi resne zdravstvene težave,"je povedala Čudićeva.