Po rekordnem zasegu drog avstralska policija aretirala tri osebe

Avstralska policije je zasegla rekordnih 1,6 tone kristalnega metamfetamina v vrednosti več kot milijarde avstralskih dolarjev oziroma 615 milijonov evrov. Obenem so zasegli tudi 37 kilogramov heroina. Droge so bile zapečatene v pošiljki zvočnikov iz Tajske. Aretirali so tri osebe.

Rekordni zaseg drog se je zgodil že aprila, policija pa je kar šest mesecev zbirala potrebne dokaze, tudi s prisluhi telefonskih pogovor. Danes so vložili obtožnice proti trem osebam, 37-letni Rachel Cachia in Donovanu Rodriguesu ter 38-letnem Stephenu Mizziju, poroča avstralski The Age."Dva izmed treh obtoženih sta carinska zastopnika. Gre za osebe znotraj sistema, ki naj bi bili vredni zaupanja," je ob tem dejal namestnik komisarja Neil Gaughan."Svoj položaj sta izkoristila, da sta zaobšla nadzor na meji." Vsem trem grozi dosmrtni zapor. V rekordnem zasegu so odkrili 1,6 tone kristalnega metamfetamina in 37 kilogramov heroina, po tem ko so pregledali zabojnik, ki je prispel iz tajskega Bangkoka. Gre za največji zaseg mamil avstralskih oblasti od leta 2017. Predstavnika avstralske mejne policije Sharon Huey je ob tem dejala, da jih številni različni načini tihotapljenja drog v državo, ne presenečajo več. Med drugim so mamila našli v flomastrih, pa tudi v stekleničkah s čilijevo omako.