Po ropu je 86-letna gospa umrla zaradi zloma srca

"Kolikor smo lahko ugotovili in do zdaj tudi potrdili, je šlo za sindrom zlomljenega srca oziroma strokovni izraz, ki ga v teh primerih uporabljamo - stresna kardiomiopatija," je povedal strokovni direktor murskosoboške bolnišnice Daniel Grabar . Dodal je, da je bolečina pri tem sindromu podobna tisti pri srčnem infarktu, zato so se tudi v javnosti najprej pojavile informacije, da je bil prav infarkt vzrok smrti.

"Predvsem pri ženskah pride do take reakcije srca, kjer ob navalu vseh hormonov in adrenalina v telesu srce preprosto teh obremenitev ne zmore in zato odpoveduje," je razložil Grabar. Gospa je v bolnišnici nato zbolela še za pljučnico, včeraj pa je umrla.

In čeprav policisti za zdaj smrti še ne povezujejo z ropom, pa zdravniki menijo, da bi lahko do take hude čustvene reakcije prišlo prav zaradi vsega, kar se je zgodilo. "To, kar smo ugotovili, je zagotovo posledica nenadne hude čustvene reakcije, ki se je v tem primeru tudi zgodila," je prepričan Grabar. Dodal je še, da pa jim ni znano, ali je bilo ob tem krivo še kaj drugega.

Kljub temu, da so policisti takoj po ropu na vseh glavnih cestah postavili policijske barikade, pa jim roparja, ki ga iščejo tudi s pomočjo izdelanega fotorobota, zaenkrat še ni uspelo izslediti. Zato še vedno pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o kaznivem dejanju, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.